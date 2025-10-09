Deutscher Kontraktlogistiker Fiege vollzieht Markteintritt in Großbritannien

Die deutsche Fiege-Gruppe expandiert nach Großbritannien. In Hams Hall in unmittelbarer Nähe zu Birmingham hat der Logistikdienstleister aus dem westfälischen Greven ein neues hochmodernes Multi-User-Center mit einer Fläche von über 24.000 Quadratmetern in Betrieb genommen. Fiege übernimmt das sogenannte Fulfillment, also die logistische Auftragsabwicklung, für einen Bestandskunden aus dem E-Commerce; weitere Kunden in Großbritannien sollen folgen. Dafür plant Fiege, an seinem neuen Standort bis zu 750 Mitarbeiter einzustellen.

