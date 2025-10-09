https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Die-deutsche-Fiege-Gruppe-hat-im-englischen-Hams-Hall-ein-neues-hochmodernes-Multi-User-Center-in-Betrieb-genommen-und-damit-den-Eintritt-auf-dem-britischen-Markt-vollzogen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-10-09 08:43:582025-10-09 08:43:58Deutscher Kontraktlogistiker Fiege vollzieht Markteintritt in Großbritannien
Deutscher Kontraktlogistiker Fiege vollzieht Markteintritt in Großbritannien
Die deutsche Fiege-Gruppe expandiert nach Großbritannien. In Hams Hall in unmittelbarer Nähe zu Birmingham hat der Logistikdienstleister aus dem westfälischen Greven ein neues hochmodernes Multi-User-Center mit einer Fläche von über 24.000 Quadratmetern in Betrieb genommen. Fiege übernimmt das sogenannte Fulfillment, also die logistische Auftragsabwicklung, für einen Bestandskunden aus dem E-Commerce; weitere Kunden in Großbritannien sollen folgen. Dafür plant Fiege, an seinem neuen Standort bis zu 750 Mitarbeiter einzustellen.
