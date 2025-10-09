Deutscher Kontraktlogistiker Fiege vollzieht Markteintritt in Großbritannien

Die deutsche Fiege-Gruppe hat im englischen Hams Hall bei Birmingham ein neues hochmodernes Multi-User-Center in Betrieb genommen und damit den Eintritt auf dem britischen Markt vollzogen (Bild: Prologis)

Die deutsche Fiege-Gruppe expandiert nach Großbritannien. In Hams Hall in unmittelbarer Nähe zu Birmingham hat der Logistikdienstleister aus dem westfälischen Greven ein neues hochmodernes Multi-User-Center mit einer Fläche von über 24.000 Quadratmetern in Betrieb genommen. Fiege übernimmt das sogenannte Fulfillment, also die logistische Auftragsabwicklung, für einen Bestandskunden aus dem E-Commerce; weitere Kunden in Großbritannien sollen folgen. Dafür plant Fiege, an seinem neuen Standort bis zu 750 Mitarbeiter einzustellen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert