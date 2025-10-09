Continental führt ersten „AAA“-gelabelten Transporter-Ganzjahresreifen des Marktes ein
Continental bringt mit dem VanContact A/S Eco einen neuen Transporterreifen auf den Markt und setzt mit diesem ersten „AAA“-gelabelten Ganzjahresreifen Maßstäbe im Van-Segment. „Mit dem VanContact A/S Eco haben wir einen Reifen entwickelt, der die Erwartungen von Erstausrüstern und modernen Flottenbetreibern übertrifft“, sagt Stefanie Schütt, Produktmanagerin Nutzfahrzeugreifen Deutschland bei Continental. „Dank seines optimierten Rollwiderstands trägt der VanContact A/S Eco zu einem geringeren Energieverbrauch und niedrigeren CO2-Emissionen bei, ohne dabei Abstriche bei Sicherheit und Komfort zu machen.“ Der neue Continental-Reifen erfülle nicht nur höchste Kennzeichnungsstandards, sondern unterstütze außerdem „die sich wandelnden Anforderungen der Nutzfahrzeugbranche – wie die Kompatibilität mit Elektrofahrzeugen, Ressourceneffizienz und die Optimierung der Flottenleistung“, heißt es dazu aus Hannover.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!