Toyo-Tires-Management diskutiert Investitionen mit Serbiens Präsident Aleksandar Vučić

Im Rahmen seines offiziellen Staatsbesuchs in Japan traf der serbische Präsident Aleksandar Vučić kürzlich auch mit hochrangigen Vertretern von Toyo Tires zusammen. Wie er dazu im Nachgang auf Instagram berichtete, sei es bei dem Gespräch auch um die mögliche Errichtung einer Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in dem südosteuropäischen Land gegangen, wo der Hersteller bereits seit 2022 ein eigenes Pkw-Reifenwerk betreibt. Eine Entscheidung dazu gab es freilich nicht. Vučić bekräftigte bei dem Gespräch das Engagement Serbiens, günstige Bedingungen für Investoren zu schaffen: „Serbien wird alles tun, um stabile Geschäftsbedingungen und einen berechenbaren Zugang zu den wichtigsten Märkten zu gewährleisten.“