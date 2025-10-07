https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Yves-Faust-links-und-Francesco-Manueli-rechts-haben-im-saarlaendischen-Schwalbach-ihren-neuen-Premio-Betrieb-am-vergangenen-Wochenende-offiziell-eingeweiht.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-10-07 09:53:502025-10-07 09:53:50Premio-Partner Manueli & Faust eröffnen neuen Standort im Saarland
Premio-Partner Manueli & Faust eröffnen neuen Standort im Saarland
Im saarländischen Schwalbach hat ein neuer Premio-Partner seinen Betrieb eröffnet: Die Reifen + Autoservice Manueli & Faust UG will vor Ort „einen zuverlässigen Komplettservice rund um Reifen, Wartung und Fahrzeugpflege“ bieten und dabei einen „klaren Fokus auf Kundennähe, Qualität und Service aus einer Hand“ legen, wie es dazu in einer Mitteilung der Kölner Premio-Zentrale heißt.
