Premio-Partner Manueli & Faust eröffnen neuen Standort im Saarland

Im saarländischen Schwalbach hat ein neuer Premio-Partner seinen Betrieb eröffnet: Die Reifen + Autoservice Manueli & Faust UG will vor Ort „einen zuverlässigen Komplettservice rund um Reifen, Wartung und Fahrzeugpflege“ bieten und dabei einen „klaren Fokus auf Kundennähe, Qualität und Service aus einer Hand“ legen, wie es dazu in einer Mitteilung der Kölner Premio-Zentrale heißt.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen