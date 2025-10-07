Premio-Partner Manueli & Faust eröffnen neuen Standort im Saarland

Yves Faust (links) und Francesco Manueli (rechts) – hier mit Premio-Gebietsmanager Marc Bopp – haben im saarländischen Schwalbach ihren neuen Premio-Betrieb am vergangenen Wochenende offiziell eingeweiht und vollziehen damit rechtzeitig zur Saison ihren Einstieg in die Kfz-Branche (Bild: Premio Reifen + Autoservice Manueli & Faust UG)

Im saarländischen Schwalbach hat ein neuer Premio-Partner seinen Betrieb eröffnet: Die Reifen + Autoservice Manueli & Faust UG will vor Ort „einen zuverlässigen Komplettservice rund um Reifen, Wartung und Fahrzeugpflege“ bieten und dabei einen „klaren Fokus auf Kundennähe, Qualität und Service aus einer Hand“ legen, wie es dazu in einer Mitteilung der Kölner Premio-Zentrale heißt.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert