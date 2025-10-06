H&R liefert jetzt auch Tieferlegungsfedern für den BMW X1 25e/30e

BMW setzt auf Antriebsvielfalt; Verbrenner, rein elektrisch oder als Plug-in-Hybrid lässt den Kunden die Wahl. H&R liefert nun auch Tieferlegungsfedern für den BMW X1 25e und den X1 30e. Die damit einhergehende Absenkung des Fahrzeugschwerpunkts sorge den Lennestädtern zufolge „für ein direkteres Einlenkverhalten“, außerdem werde die Seitenneigung der Karosserie in schnell gefahrenen Kurven spürbar reduziert. „Dennoch bleiben Zuladung und Fahrkomfort auf Serienniveau“, verspricht der Fahrwerksanbieter, der darüber hinaus überzeugt ist: „Optisch unterstreicht das Ergebnis der reduzierten Bodenfreiheit den dynamischen Auftritt des X1 perfekt.“ Des Weitere bietet H&R auch Trak+-Spurverbreiterungen in verschiedenen Dimensionen für die BMW-Modelle; damit ließen sich Serien- sowie Nachrüsträder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.