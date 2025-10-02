Michelin nimmt seine erste Pkw-Reifenfabrik in Indien in Betrieb

Nachdem die indische Regierung vor gut fünf Jahren begonnen hatte, den Import von Pkw-Reifen stärker zu reglementieren, um damit den Ausbau von Produktionskapazitäten in dem Land zu fördern, hat Michelin alsbald die Errichtung eines eigenen Pkw-Reifenwerkes angekündigt. Dieses hat der französische Reifenhersteller nun in Betrieb genommen und fertigt damit nun erstmals auch Pkw-Reifen in Indien, die allerdings erst ab 2026 kommerziell vertrieben werden. Michelin produziert seit 2014 in einem Werk in der Nähe von Chennai Lkw- und Busreifen für den lokalen Markt; dort in Tiruvallur (Bundesstaat Tamil Nadu) steht nun auch die Pkw-Reifenproduktionsstätte, in die der Hersteller 28 Milliarden Rupien (269 Millionen Euro) investiert hat.