Globale OTR Conference wird Teil der Tire Cologne 2026

Vom 1. bis 3. Oktober 2025 findet in Antwerpen gerade die erste „Global OTR Conference“ statt. Im nächsten Jahr wird das Event für die Off-the-Road-Reifenindustrie Teil der Tire Cologne sein und soll damit neue Synergien schaffen.

