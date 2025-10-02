https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Globale-OTR-Conference-wird-Teil-der-Tire-Cologne-2026.webp 1121 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-10-02 12:08:092025-10-02 12:08:09Globale OTR Conference wird Teil der Tire Cologne 2026
Globale OTR Conference wird Teil der Tire Cologne 2026
Vom 1. bis 3. Oktober 2025 findet in Antwerpen gerade die erste „Global OTR Conference“ statt. Im nächsten Jahr wird das Event für die Off-the-Road-Reifenindustrie Teil der Tire Cologne sein und soll damit neue Synergien schaffen.
