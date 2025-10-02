Ferentino Tyre verabschiedet sich jetzt auch vom Markennamen Marangoni

Die Onyx Group treibt die Transformation von Marangoni Industrial Tyres weiter voran. Wie unsere italienisches Schwestermedien PneusNews.it online berichtet, treten das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften seit Kurzem nicht nur unter dem Namen Ferentino Tyre im Markt auf. Vielmehr sollen ab dem neuen Jahr nun auch alle Produkte unter dem Markennamen Ferentino hergestellt und vertrieben werden; bisher laufen sie noch unter dem Markennamen Marangoni. Wie dazu Lorenzo Stringari, Managing Director mit Verantwortung für Ferentino Tyre Europe, im Interview erläutert, habe man sich „für eine Namensänderung entschieden, um eine neue, internationalere und fokussiertere Phase einzuläuten“. Dies zeigte sich nicht nur vor wenigen Monaten bereits in Lilienthal bei Bremen, sondern jüngst auch in Italien.

