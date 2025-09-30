Bohnenkamp geht mit erweitertem Sortiment in die Saison

Die Bohnenkamp SE erweitert ihr Portfolio im Segment Truck und Transport um Reifen, die „wir zwei zentrale Anforderungen des Marktes abdecken“ sollen, wie es dazu vonseiten des Großhändlers heißt. Erweiterung Nummer eins: Reifen der Pro-Serie von Sailun Tyre. Dazu zählen sowohl Reifen für den Stadtverkehr (der City Pro Z in 275/70 R22,5), den Regionalverkehr (Delivery Pro D in 315/80 R22,5) und den Fernverkehr (Ecomax Pro S für die Lenkachse bzw. Ecomax Pro T für die Trailerachse in 315/80 R22,5 bzw. 385/55 R22,5) wie auch Reifen der Serie Transport Pro für den Fern- und Regionalverkehr. Das sind der Transport Pro D in 295/60 R22,5 für die Antriebsachse, der Transport Pro S in 315/80 R22,5 für die Lenkachse und der Transport Pro T Max in 205/65 R17,5 für die Trailerachse. Und Erweiterung Nummer zwei: Reifen der neuen und kürzlich vorgestellten Bohnenkamp-Eigenmarke Turon, die es beispielsweise als TrailerMove 201 für Pkw-Anhänger vom Freizeit- bis zum Profieinsatz gibt.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen