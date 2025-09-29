Dymag bringt Carbonrad für den Porsche 911 GT3 RS auf den Markt

Der zu Borbet-Gruppe gehörende Räderhersteller Dymag Technologies Limited hatte schon auf der Essen Motor Show sein erstes komplett aus Carbonfaserverbundwerkstoff gefertigtes Rad mit dem Namen Halo-X vorgestellt. Das exklusiv für den Porsche 911 GT3 RS (992.1) entwickelte Rad wurde jetzt auf den Markt gebracht. Bei dem neuen Rad wird ein geschmiedetes Aluminiummittelstück mit der patentierten…

