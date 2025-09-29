https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/992-RS-x-Dymag-1-Web.webp 1125 1503 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-09-29 10:39:342025-09-25 10:49:18Dymag bringt Carbonrad für den Porsche 911 GT3 RS auf den Markt
Dymag bringt Carbonrad für den Porsche 911 GT3 RS auf den Markt
Der zu Borbet-Gruppe gehörende Räderhersteller Dymag Technologies Limited hatte schon auf der Essen Motor Show sein erstes komplett aus Carbonfaserverbundwerkstoff gefertigtes Rad mit dem Namen Halo-X vorgestellt. Das exklusiv für den Porsche 911 GT3 RS (992.1) entwickelte Rad wurde jetzt auf den Markt gebracht. Bei dem neuen Rad wird ein geschmiedetes Aluminiummittelstück mit der patentierten…
