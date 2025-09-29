Legend: MAK kündigt neues 4×4-Rad an

MAKTC222 SALONE DEL CAMPER 6

Der italienische Räderspezialist MAK hat ein neues Produkt vorgestellt. Das Rad mit dem Namen Legend aus der Kategorie 4×4/Heavy Duty/Camper Wheels wird ab dem Frühjahr 2026 in 7,5 und 8,0×18 Zoll in mattem Schwarz erhältlich sein. 

