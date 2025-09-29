https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/MAKTC222_SALONE-DEL-CAMPER-6.webp 1125 1503 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-09-29 10:40:272025-09-29 10:40:27Legend: MAK kündigt neues 4×4-Rad an
Der italienische Räderspezialist MAK hat ein neues Produkt vorgestellt. Das Rad mit dem Namen Legend aus der Kategorie 4×4/Heavy Duty/Camper Wheels wird ab dem Frühjahr 2026 in 7,5 und 8,0×18 Zoll in mattem Schwarz erhältlich sein.
