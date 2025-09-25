Landtechnikindustrie hofft auf wieder anziehende Umsätze

Die europäischen Landmaschinen- und Traktorenhersteller bewegen sich aktuell in einem schwierigen Marktumfeld. „Wir reisen in einer wirtschaftlich angespannten und politisch volatilen Lage nach Hannover. Allerdings hoffen wir mittelfristig auf wieder anziehende Umsätze“, sagt Dr. Tobias Ehrhard, Geschäftsführer des Branchenverbandes VDMA Landtechnik, auf der Vor-Pressekonferenz zur weltgrößten Landtechnikmesse Agritechnica. Die Landtechnikmesse wird vom 9. bis 15. November in Hannover stattfinden. „Die Auftragseingänge sind im ersten Halbjahr 2025 zwar in zahlreichen Produktsegmenten spürbar gestiegen, doch bleibt die Umsatzsituation nach wie vor unbefriedigend“, betont Ehrhard. Ein ähnliches Bild zeigt der branchenweite Geschäftsklimaindex, der auf einer monatlichen Befragung von Spitzenmanagern der europäischen Industrie beruht. „Ein Aufschwung wird schon seit längerem erwartet, so richtig einstellen will er sich momentan aber noch nicht“, erläutert Ehrhard die noch immer stagnierende Branchenentwicklung.

