Superior Industries wird noch im September von Investoren-Gruppe übernommen

Der amerikanische Räderhersteller Superior Industries International hatte bereits Anfang Juli bekannt gegeben, dass es endgültige Vereinbarungen über die Übernahme durch eine Gruppe seiner Term-Loan-Investoren, darunter Oaktree Capital Management, geschlossen hat. Jetzt haben auch die Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der Übernahme der Investoren unter Leitung von Oaktree zugestimmt. Der Räderhersteller geht davon aus, dass die Transaktion spätestens am 30. September 2025 abgeschlossen sein wird.

