Gerade gestartet steht auch schon der Termin für die 2027er-NUFAM fest

Hat die diesjährige NUFAM gerade erst ihre Pforten geöffnet, wird die nächste Ausgabe 2027 vom 23. bis zum 26. September wieder in Karlsruhe stattfinden (Bild: Messe Karlsruhe/Jürgen Rösner)

Heute hat die Nutzfahrzeugmesse (NUFAM) in Karlsruhe ihre Pforten geöffnet, die auch bis zum Sonntag (28. September) noch täglich zwischen 9 und 17 Uhr von offenstehen. Zum Auftakt der Veranstaltung, die nicht zuletzt für viele im Nutzfahrzeugreifengeschäft ein Anziehungspunkt ist, spricht ihr Ausrichter von einem erfolgreichen Start. Und während sich aktuell demnach mehr als 430 Aussteller auf dem Gelände der Messe Karlsruhe präsentieren, steht der Termin für die nächste Ausgabe des Branchenevents in zwei Jahren bereits fest: 2027 wird die demnach vom 23. bis zum 26. September stattfinden.

