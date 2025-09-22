Alcar bietet wieder verlängerte Servicezeiten

Alcar Raeder

Alcar bietet seinen Geschäftspartnern für die bevorstehende Umrüstsaison wieder erweiterte Servicezeiten. Vom 29. September bis 29. November 2025 sind die Mitarbeiter aus dem Verkauf montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Zusätzlich stehen sie ab dem 11. Oktober bis zum 29. November samstags von 8 bis 12 Uhr unter 02241/1202-100 und info@alcar.de zur Verfügung.

