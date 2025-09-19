Ceat stellt neuen Ganzjahresreifen 4 SeasonDrive X5 vor

Ceat stellt einen neuen Ganzjahresreifen vor, den 4 SeasonDrive X5. Das als innovativ beschriebene Profil soll „durch seine ausgezeichnete Performance auf nassen Straßen sowie auf Schnee“ überzeugen, so der aus Indien stammende Hersteller. Der neue 4 SeasonDrive X5, der bereits im aktuellen AutoBild-Ganzjahresreifentest mit von der Partie ist und dort mit sehr guten Bremsergebnissen in die Hauptrunde kam, sei „ein echter Allrounder“. Dessen neuentwickelte Gummimischung und dessen spezielles 3D-Lamellendesign sei mit hoher Profillamellenanzahl mit einer Lauffläche, deren äußerer Bereich für trockene und nasse Straßen und deren zusätzliche Mittelrillen, „für besten Grip auf Schnee“ optimiert. Gleichzeitig soll „die optimierte Blocksteifigkeit für mehr Sicherheit bei allen Straßenverhältnissen und verbesserten Fahrkomfort“ sorgen, während das laufrichtungsgebundene Design „mit intelligenten Wasserableitungskanälen“ Aquaplaning verhindern und die Sicherheit bei starkem Regen erhöhen sollen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen