Grupo Soledad erhält mit Joaquín Pérez Martínez einen neuen CEO

Die Grupo Soledad erhält einen neuen Chief Executive Officer. Wie das spanische Familienunternehmen, das hierzulande vorwiegend als Runderneuerer – über die Tochtergesellschaft Insa Turbo – und Reifengroß- und -einzelhändler bekannt ist, mitteilt, übergibt Juan Ramón Pérez Vázquez, der die Grupo Soledad „durch eine Phase bemerkenswerten Wachstums, Konsolidierung und Innovation geführt“ habe, die operative Verantwortung an Joaquín Pérez Martínez. „Es war mir eine Ehre, dieses Unternehmen zu leiten und mit einem außergewöhnlichen Team zusammenzuarbeiten. Nun ist es an Joaquín, das Tagesgeschäft zu leiten. Ich bin überzeugt, dass er dies mit der gleichen Leidenschaft und dem gleichen Engagement tun wird, die uns seit jeher auszeichnen“, so Juan Ramón Pérez Vázquez. Der neue CEO arbeitet bereits seit 20 Jahren für das Familienunternehmen und ist der Neffe seines Vorgängers.