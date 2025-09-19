UTA Edenred hat jetzt alle Shell-Stationen in Deutschland im Akzeptanznetz

UTA Edenred hat seine Zusammenarbeit mit Shell weiter ausgebaut und zum 1. September 500 zusätzliche Shell-Stationen in Deutschland ins UTA-Akzeptanznetz aufgenommen. Mit diesem Schritt biete die UTA-Card nun Zugang zum gesamten Shell-Netz in Deutschland mit aktuell rund 1.950 Tankstellen, so der Mobilitätsdienstleister. An den Stationen beziehen UTA-Kunden Diesel, Benzin, AdBlue, LNG, HVO100 und Schmierstoffe und können zudem Fahrzeugreinigungsservices für Pkw nutzen. „Shell zählt zu unseren langjährigsten Akzeptanzpartnern und ich freue mich sehr, dass wir nun als erster Mobilitätsdienstleister auf dem deutschen Markt die volle Shell-Akzeptanz anbieten können“, sagt Lukas Schneider, Commercial Director EMEA bei UTA Edenred. „Nach dem Ausbau unserer Kooperation mit Shell in Spanien und Großbritannien ist die Netzerweiterung in Deutschland bereits der dritte Meilenstein, den wir in diesem Jahr in Partnerschaft mit Shell setzen.“ UTA Edenreds europaweites Akzeptanznetz umfasst 38 Länder und bietet UTA Kunden mit der UTA Card Zugang zu mehr als 88.000 Akzeptanzstellen.