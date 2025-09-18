Shandong Linglong unterzeichnet Absichtserklärung für neues Werk in Kenia

Seit Anfang des Jahres ist bekannt, dass Shandong Linglong die Errichtung einer Reifenfabrik in Kenia plant. Nun sind die Pläne Medienberichten zufolge einen konkreten Schritt vorangekommen mit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung des chinesischen Herstellers mit dem kenianischen Ministerium für Investitionen, Handel und Industrie. Wie es dazu heißt, soll das Werk in der Mombasa-Sonderwirtschaftszone des nordafrikanischen Landes entstehen, ein Investitionsvolumen von rund 800 Millionen US-Dollar (675 Millionen Euro) umfassen und bis 1.500 Arbeitsplätze schaffen. Wann Shandong Linglong mit den Bauarbeiten beginnt und welche Produkte in dem Werk einmal für welche Märkte entstehen sollen, teilte der Hersteller anlässlich der Unterzeichnung indes nicht mit.