Reifen Burkhardt weitet sein direktes Liefergebiet auf Frankfurt am Main aus

Reifen Burkhardt aus Bruchsal (Baden-Württemberg) weitet seine Direktbelieferung nun auf die Metropolregion Frankfurt am Main aus. Kunden in der Region könnten ab sofort „von einer schnellen, flexiblen und persönlichen Lieferung“ profitieren, so der Reifengroßhändler, der seit gut drei Jahren zu Goodyear gehört. Bereits heute decke Reifen Burkhardt eigenen Worten zufolge „große Teile Südwestdeutschlands mit eigenen Fahrzeugen ab. Die Ausweitung der Lieferregion auf die Metropolregion Frankfurt am Main ergänzt das umfangreiche Liefergebiet und ist ein weiterer Schritt in der kontinuierlichen Expansion des Unternehmens.“ Die Ware komme in diesem Gebiet „innerhalb von 24 Stunden zum Besteller, auch in der Hochsaison“, verspricht das Unternehmen. Sicherstellen soll dies – neben dem eigenen Fuhrpark selbst – das Zentrallager für über 250.000 Reifen und 30.000 Felgen. Auch bei Kompletträdern garantiere der Reifengroßhändler „kurze Lieferzeiten – und das auch in der Saison“.