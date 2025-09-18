Continental zeigt auf NUFAM Produkt- und Lösungsneuheiten

Continental will den Messebesuchern der diesjährigen NUFAM einen Überblick über seine Regional- und Fernverkehrsreifen sowie über „digitale Anwendungen für das moderne Flottenmanagement“ geben. Reifenseitig geht es dabei etwa um die Anfang 2024 vorgestellten und im Markt eingeführten Conti Eco HS5 für die Lenk- und Conti Eco HD5 für die Antriebsachse. „Die Reifen sind konsequent auf…

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen