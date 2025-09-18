Heavy-Tyres-Chef Manu Salmi verlässt Nokian Tyres

Manu Salmi, bei Nokian Tyres für die Sparte Heavy Tyres als Executive Vice President und für die Reifenproduktion als Senior Vice President verantwortlich, verlässt das Unternehmen. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, sollen seine Aufgaben vorübergehend intern verteilt werden. Die „Änderung“ gelte „per sofort“, heißt es noch, was erklärt, warum nicht einmal eine Übergangslösung namentlich benannt wurde. Die Suche nach einem Nachfolger werde umgehend beginnen. „Wir schätzen Manus Beitrag zu Nokian Tyres aufrichtig. Er hat eine wichtige Rolle in unserem Team gespielt, und wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft“, sagt Paolo Pompei, Präsident und CEO von Nokian Tyres.