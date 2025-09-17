BKT präsentiert sich erstmals auf globaler Bühne als Reifenrußanbieter

Balkrishna Industries – im Markt besser unter seiner Marke BKT bekannt – will vom 8. bis 15. Oktober erstmals auf der schlichtweg K genannten weltgrößten Fachmesse für Kunststoff und Kautschuk in Düsseldorf ausstellen. Wie dazu der aus Indien stammende Reifenhersteller betont, wolle man vor Ort sein Carbon-Black- bzw. Reifenrußgeschäft als „strategischen Meilenstein bei der Bereitstellung nachhaltiger Lösungen für Gummi und Kunststoffe“ präsentieren. „Die Einführung unseres Carbon Blacks auf der K 2025, bedeutet nicht nur, ein wettbewerbsfähiges und umfassendes Produktsortiment zu präsentieren, sondern auch ein Industriemodell, das auf Integration, Innovation und Nachhaltigkeit basiert“, betont dazu Rajiv Poddar, Joint Managing Director von BKT. „Es ist ein konkretes Angebot für eine Branche, die sich verantwortungsbewusst weiterentwickeln möchte.“

