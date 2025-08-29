Aumovio-Vorstand komplett – Dr. Jutta A. Dönges zum CFO ernannt

Dr. Jutta A. Dönges wird Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer (CFO) der Aumovio SE (Aumovio), die aus dem demnächst auch offiziell zu vollziehenden Spin-off des Continental-Unternehmensbereichs Automotive entsteht. Dönges übernimmt die Funktion spätestens zum 1.März 2026 von Philipp von Hirschheydt, der diese als CEO von Aumovio zusätzlich interimistisch übernommen hatte. Dönges wurde vom Aufsichtsrat der Aumovio für eine Dauer von 3 Jahren bestellt. Die 52-jährige gehört derzeit dem Vorstand der Uniper SE als CFO an. „Wir freuen uns sehr, mit Jutta Dönges nicht nur eine erfahrene Finanzexpertin, sondern auch eine herausragende Führungspersönlichkeit gewonnen zu haben, deren Fachkompetenz den Vorstand von Aumovio ideal ergänzt. Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Philipp von Hirschheydt und dem Team, die in der Übergangszeit mit großem Engagement die Verantwortung für den künftigen Aufgabenbereich von Frau Dönges übernommen haben“, sagt Stefan E. Buchner, designierter Aufsichtsratsvorsitzender von Aumovio. Aumovio wird mit seiner geplanten Börsennotierung am 18. September 2025 als von Continental unabhängiges Unternehmen agieren.