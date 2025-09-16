Continentals UltraContact NXT holt sich auf der IAA den „Best of Mobility Award 2025“

Der Huss-Verlag hat dem Continental UltraContact NXT in der Kategorie Tyres zusammen mit Deloitte und der IAA Mobility den „Best of Mobility Award 2025“ verliehen. Der UltraContact NXT ist mit einem Anteil von bis zu 65 Prozent nachwachsenden, recycelten und ISCC-Plus-massenbilanzzertifizierten Materialien der bislang nachhaltigste Pkw-Reifen von Continental. Gleichzeitig verfügt er in allen Dimensionen über die Bestnote „A“ des EU-Reifenlabels in den Kategorien Rollwiderstand, Nassbremsen und Außengeräusch. „Mit dem UltraContact NXT ist uns ein bedeutender Fortschritt gelungen: die konsequente Verbindung von herausragender Nachhaltigkeit mit exzellenter Produktleistung. Es erfüllt uns mit Stolz, dass sowohl die Fachjury als auch die Leserinnen und Leser diese innovative Reifenentwicklung anerkannt und gewürdigt haben“, erklärt Kristina Kumme, Managerin Produktstrategie bei Continental Reifen, die die Auszeichnung vergangene Woche im Rahmen der IAA Mobility in München entgegennahm. Der Verlag hatte die Best-of-Awards in insgesamt zehn Kategorien ausgelobt und dafür fast 32.000 Leserstimmen erhalten.