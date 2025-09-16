Sailun Tire nimmt Werksausbau in Shenyang in Angriff

Die vergangene Woche bot gleich zwei Großereignisse für Sailun Tire. Tags bevor der aus China stammende Hersteller in Ägypten den Grundstein zu seiner neuen Reifenfabrik legte, deren Investitionskosten bei einer Milliarde US-Dollar (850 Millionen Euro) liegen, hatte Sailun Tire die Bauarbeiten zur Erweiterung des im Sommer von Bridgestone übernommenen Lkw-Reifenwerkes in Shenyang (Liaoning-Provinz, China) offiziell begonnen. Sailun will dort rund zwei Milliarden Yuan (239 Millionen Euro) investieren und am Ende des Expansionsprojektes vor Ort jährlich 3,3 Millionen Lkw-Reifen sowie 20.000 Tonnen OTR-Reifen herstellen können. Mit diesem Output will der Hersteller einen Jahresumsatz von 3,2 Milliarden Yuan (383 Millionen Euro) erwirtschaften.