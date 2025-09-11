https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Auch-wenn-der-Pkw-Markt-insgesamt-im-Jahresverlauf-noch-leicht-im-Minus-steht-zeigte-die-Trendlinie-auch-im-August-erneut-deutlich-nach-oben-scaled.webp 1922 2560 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-09-11 10:19:362025-09-10 10:36:52Steigende Privatnachfrage nach Elektroautos stabilisiert den Markt – Dataforce-Zahlen
Steigende Privatnachfrage nach Elektroautos stabilisiert den Markt – Dataforce-Zahlen
Im August 2025 wurden 207.219 neue Pkw bei den deutschen Zulassungsstellen angemeldet. Das entspricht einem Zuwachs von 5,0 Prozent zum Vorjahresmonat. Dabei sei zu berücksichtigen, „dass ein Arbeitstag weniger zur Verfügung stand“, berichtet Dataforce; statistisch betrachtet hätte bei gleicher Anzahl an Arbeitstagen das Wachstum sogar 8,0 Prozent betragen, so das Marktforschungsunternehmen.
