Pneuhage-Gruppe gleich dreifach auf NUFAM präsent – Produktvorstellung
Die Pneuhage-Unternehmensgruppe engagiert sich bereits seit der allerersten NUFAM als Aussteller, und dies nicht zuletzt auch deswegen, weil die Messe am Sitz des Unternehmens in Karlsruhe stattfindet, das Familienunternehmen damit also lokale Verbundenheit ausdrückt, sondern auch weil der Kreis der Messebesucher und (potenziellen) Kunden sicherlich große Überschneidungen aufweist. So will Pneuhage auch Ende dieses Monats (25. bis 28. September) die NUFAM wieder für eine umfangreiche Präsenz nutzen – und vor Ort außerdem einen neuen Tiefladerreifen seiner Exklusivmarke Westlake präsentieren.
