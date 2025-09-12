Pneuhage-Gruppe gleich dreifach auf NUFAM präsent – Produktvorstellung

Pneuhage wird auf der kommenden NUFAM gleich dreifach vertreten sein, so etwa vor dem Haupteingang der Messe, wo erneut der dann neu beschriftete Werbeauflieger der Unternehmensgruppe – unser Bild stammt aus 2023 – stehen wird (Bild: Pneuhage)

Die Pneuhage-Unternehmensgruppe engagiert sich bereits seit der allerersten NUFAM als Aussteller, und dies nicht zuletzt auch deswegen, weil die Messe am Sitz des Unternehmens in Karlsruhe stattfindet, das Familienunternehmen damit also lokale Verbundenheit ausdrückt, sondern auch weil der Kreis der Messebesucher und (potenziellen) Kunden sicherlich große Überschneidungen aufweist. So will Pneuhage auch Ende dieses Monats (25. bis 28. September) die NUFAM wieder für eine umfangreiche Präsenz nutzen – und vor Ort außerdem einen neuen Tiefladerreifen seiner Exklusivmarke Westlake präsentieren.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert