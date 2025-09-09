Kumho Tire Europe wird jetzt auch Sponsor im englischen Rugby-Spitzensport

Bereits Anfang des Jahres war Kumho Tire Europe als Sponsor im Rugby-Spitzensport eingestiegen. Wie der Hersteller nun mitteilt, habe man zwischenzeitlich auch eine offizielle Partnerschaft mit dem Rugby-Union-Klub Leicester Tigers begonnen. Die Zusammenarbeit mit dem englischen Topklub erstrecke sich über die nächsten fünf Saisons und umfasse Kumho-Branding auf den Herrentrikots sowie zahlreiche Kooperationsmaßnahmen, darunter Spielfeld-Branding, Stadionaktivierungen und gemeinsame Werbekampagnen. Richard Lyons, Geschäftsführer von Kumho Tire UK, ergänzt: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit den Leicester Tigers und die Zusammenarbeit mit ihrer treuen Fangemeinde in Großbritannien und weltweit. Es ist eine Ehre, mit der reichen Tradition des Vereins verbunden zu sein, und wir sind überzeugt, dass Kumho das Kundenerlebnis stärkt und gleichzeitig die Gemeinschaft des Vereins unterstützt. Unsere Marken teilen Werte wie Teamwork, und wir erwarten in den kommenden Saisons spannende Entwicklungsmöglichkeiten.“