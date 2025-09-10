Caterpillar zeichnet BKT bereits zum vierten Mal in Folge als Lieferant aus

Caterpillar hat Balkrishna Industries Ltd (BKT) nun bereits zum vierten Mal in Folge im Rahmen seines Programms „Supplier Excellence Recognition“ mit der Zertifizierung „Excellent Level“ bedacht. Diese Anerkennung gehe „weit über den symbolischen Wert hinaus“ und stehe für „die herausragende Leistung, die BKTs kontinuierlichen Fokus auf Qualität und Zuverlässigkeit bei der Gewährleistung hoher Standards in jeder Phase des Entwicklungsprozesses unterstreicht“, heißt es dazu vonseiten des aus Indien stammenden Off-Highway-Reifenherstellers. Die Beziehung zwischen BKT und Caterpillar lässt sich bis ins Jahr 2015 zurückverfolgen, als die ersten Lieferungen von Lkw für den indischen Markt begannen. Heute ist BKT ein Lieferant von Caterpillar Inc. in Indien für Off-Highway-Reifen für Maschinen zwischen 40 und 190 Tonnen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen