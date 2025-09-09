Accuride Wheels steht vor Verkauf an „strategische Investoren“ – Umfirmierung in Kronprinz

Es ist scheinbar amtlich: Die Verhandlungen des Insolvenzverwalters von Accuride Wheels Europe & Asia und von Accuride Wheels Solingen, beides in Solingen, über den Verkauf des Räderherstellers sind offenbar auf der Zielgeraden. Wie der Hersteller dazu jetzt in einem Kundenanschreiben betont, werde in den kommenden Wochen ein Rebranding stattfinden: aus Accuride werde Kronprinz bzw. KPZ. Außerdem soll das Rebranding für die Produkte aus den fünf zum Unternehmen gehörenden Werken vollzogen werden. In dem Anschreiben ist zwar nicht von einem Verkauf des Unternehmens und seiner Werke nach der Trennung von der US-amerikanischen Accuride Corporation die Rede. Gerüchten zufolge verhandele der Accuride-Wheels-Insolvenzverwalter aber derzeit die letzten Details des Verkaufs an eine, wie es im Markt heißt, „Gruppe strategischer Investoren aus Asien“, von denen zumindest einer bereits im Rädermarkt aktiv ist. Diese Verhandlungen erklären das aktuelle Anschreiben und dessen Inhalt. Wo steht Accuride Wheels bzw. Kronprinz?

