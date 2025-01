Kumho Tire Europe wird Sponsor von Europas Top-Rugby-Mannschaft

Kumho Tire Europe ist für die kommenden dreieinhalb Jahre Premiumsponsor der Rugby-Abteilung des Stade Toulousain. Der Verein gilt nicht nur in Frankreich als das Maß aller Dinge im Rugby, gewann die nationale Meisterschaft bereits 23 Mai, sondern hat darüber hinaus auch den Titel im European Rugby Champions Cup – gewissermaßen die Champions League des europäischen Rugby-Sports – bereits sechsmal gewonnen. Wie Kumho Tire Europe dazu mitteilt, werde man im Rahmen des Sponsorings sein Logo auf den Trikots der Spieler zeigen und außerdem im Stadion in Toulouse im Süden Frankreichs ein umfassendes Werbepaket für Heimspiele erhalten, zu denen im Schnitt rund 15.000 Zuschauer kommen. „Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, eine Premiumpartnerschaft mit Stade Toulousain, einem renommierten französischen Club in einer Sportart einzugehen, die in Europa äußerst beliebt ist“, betonte dazu Gang-Seung „Tony“ Lee, President von Europe Kumho Tire. „Wir werden diese Partnerschaft nutzen, um unsere Markenbekanntheit auf globalen Märkten, einschließlich Frankreich, zu steigern und auf mehreren Ebenen daran arbeiten, unsere Position als Premiummarke zu stärken.“