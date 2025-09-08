Drei neue Mitarbeiter verstärken den RTS-Außendienst

Das Außendienstteam der Räder Technik Service GmbH (RTS) hat Verstärkung bekommen. Der auf Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) spezialisierte Anbieter mit Sitz in Vettweiß im nordrhein-westfälischen Landkreis Düren hat dazu drei neue Kollegen für sich gewinnen: einen mit Zuständigkeit für die Region Nordrhein-Westfalen sowie zwei für Oberbayern und Österreich. „Österreich ist für uns ein zentraler Markt, in dem wir unseren Kunden noch näher sein wollen. Mit der Verstärkung unseres Außendienstes stellen wir sicher, dass wir den hohen Erwartungen gerecht werden und unsere Partner bestmöglich unterstützen können“, erklärt RTS-Vertriebsleiter Olaf Petermann. Zwar sei das Unternehmen in unserem Nachbarland seit Jahren schon strategisch vertreten und habe man sich auf dem dortigen Markt auch „mit einem breiten Produktsortiment und ausgezeichneter Lieferfähigkeit etabliert“. Doch wurde die Alpenrepublik bis dato schwerpunktmäßig vom deutschen Hauptsitz aus betreut, soll mit den beiden neuen Außendienstmitarbeitern für Österreich die regionale Präsenz nun gezielt gestärkt werden. „Kunden profitieren dadurch von kürzeren Reaktionszeiten, persönlicher Betreuung vor Ort und einer noch besseren Erreichbarkeit“, so das Unternehmen, bei dem abgesehen von dessen eigenem RDKS-Portfolio demnach auch „Cub-Produkte weiterhin direkt ab Lager verfügbar“ sind, wie die Vettweißer in diesem Zusammenhang noch einmal betonen. „Damit bietet RTS seinen Kunden ein umfassendes und flexibles Angebot, das optimal auf die Bedürfnisse des österreichischen Marktes abgestimmt ist“, zeigen sie sich überzeugt.