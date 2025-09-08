Prinx-Reifenwerk in Thailand läuft jetzt wieder im Regelbetrieb

In einer Börsenmitteilung vom vergangenen Freitag bestätigt Prinx Chengshan Holdings, dass Prinx Thailand von den lokalen Behörden die offizielle Bestätigung erhalten habe, die Produktion im thailändischen Reifenwerk in Chon Buri fortan wieder im Regelbetrieb zu betreiben. Das Unternehmen werde „sicherstellen, dass die Produktionsbasis in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften in Thailand betrieben“ werde, betont der Vorstand. Das Unternehmen gehe nicht davon aus, dass die jüngsten Ereignisse in Thailand einen wesentlichen Einfluss auf die Finanzlage des Konzerns haben werden. Anfang August war die Produktion in dem 2020 eröffneten Werk auf behördliche Anordnung hin für einige Tage ausgesetzt worden. Prinx Thailand hatte den Bescheid darüber erhalten, vor allem weil die Verpackung von Ruß angeblich gegen die thailändischen Vorschriften für die Entsorgung von Industrieabfällen verstoße und weil die Erweiterungsproduktionslinie abfallrechtlich noch keine Freigabeuntersuchung erhalten habe, hatte der Hersteller erklärt.