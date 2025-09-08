Finja Haug wird mit 19 Jahren jüngste Euromaster-Partnerin Deutschlands

Euromaster baut sein Netzwerk in Deutschland weiter aus und heißt sieben neue Franchisepartner mit insgesamt neun Standorten willkommen. Besonders bemerkenswert ist dabei die Haug GmbH mit Sitz in Stuttgart: Finja Haug, geschäftsführende Gesellschafterin des Unternehmens, ist mit gerade einmal 19 Jahren die jüngste Partnerin im Euromaster-Netzwerk. „Wir freuen uns sehr über die neuen Partnerschaften. Gerade Finja Haug zeigt eindrucksvoll, wie viel Potenzial in unserem zukunftsorientierten Konzept steckt. Das zeigt auch die jüngste Kundenauszeichnung, mit der unser Franchisekonzept zu einem der besten Deutschlands gewählt wurde“, sagt Markus Popp, Direktor One Network Deutschland und Österreich. Finja Haug hält 50 Prozent an dem Unternehmen, ihr Vater Tobias Haug – Eigentümer des Räderherstellers Proline – die weiteren 50 Prozent.

