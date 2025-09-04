ETRC: Luke Garrett fährt in Most erstmals aufs Chrome-Podium

Erst seit wenigen Wochen ist Prinx Chengshan mit seinen Marken Fortune und Austone Hauptsponsor von Garrett Trucksport. Beim jüngsten Rennen der European Truck Racing Championship (ETRC) im tschechischen Most erlebte Luke Garrett nun ein „Wechselbad der Gefühle“. Nachdem das Team im Qualifying eine starke Leistung gezeigt hatte, später allerdings auch mit einer streikender Kupplung zu kämpfen hatte, konnte Garrett sich am Ende des Wochenendes mit seinen vier Rennen über eine Podiumsplatzierung in seiner Klasse (Chrome) freuen. „Damit stand der mehrfache Gewinner der britischen Truckracing-Meisterschaft nach seinem Wechsel als Vollstarter in die ETRC überraschend schnell wieder auf einem Podium“, freut man sich bei Prinx Chengshan über den guten Ausgang des Rennwochenendes. „Bei allen Höhen und Tiefen stand das Wochenende ganz im Zeichen von Durchhaltevermögen, Entschlossenheit und Teamwork“, fasste Ari Salah, Marketingleiterin beim Reifenhersteller, zusammen. Die nächsten ETRC-Rennen finden am 13./14. September im belgischen Zolder statt.