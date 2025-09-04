AZuR und Partnerinitiativen planen „öffentlichkeitswirksame Aktion“ vor dem Bundestag

Im Rahmen der Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit, die vom 18. September bis zum 8. Oktober laufen, will auch die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) gemeinsam mit den Zertifizierten Altreifenentsorgern (ZARE) sowie den Initiativen New Life und Runderneuert „ein starkes Zeichen für die Reifenkreislaufwirtschaft“ setzen, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Unter dem Motto „Ich bin ein Kreisläufer!“ planen die Verantwortlichen hinter AZuR für den 6. Oktober, 11 bis 15 Uhr, „eine öffentlichkeitswirksame Aktion“ vor dem Deutschen Bundestag. In Berlin wollen die Allianz und ihre Partner sichtbar machen, „welche Voraussetzungen die Politik schaffen muss, um die Kreislaufwirtschaft wirksam zu fördern: Nur mit klaren gesetzlichen Rahmenbedingungen kann die klimagerechte Reifenkreislaufwirtschaft ihr volles Potenzial entfalten“, so AZuR.