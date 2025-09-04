Continental bringt zwei neuen Reifen fÃ¼r Campervans auf den Markt

Mit gleich zwei neuen Produkten stÃ¤rkt Continental seine Position im Segment der Camperreifen: Der VanContact Ultra Camper und der VanContact A/S Ultra Camper bieten maÃŸgeschneiderte LÃ¶sungen fÃ¼r unterschiedliche ReisebedÃ¼rfnisse â€“ laut Unternehmensangaben beide mit dem Anspruch, maximale Sicherheit, Komfort und Langlebigkeit zu liefern.

