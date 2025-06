„Strategische Investitionen“ – weitere Stärkung des Pirelli-Standortes Breuberg

Bei der diesjährigen Europakonferenz der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) Anfang Juni in Berlin haben Pirellis Chief Executive Officer (CEO) Andrea Casaluci und Wolfgang Meier als Deutschland-Chef des italienischen Reifenherstellers im Rahmen eines sogenannten CEO-Talk über die Rolle des Anbieters Europa und die Zukunft der Mobilität gesprochen sowie darüber, warum jetzt der richtige Zeitpunkt für Investitionen in Innovationen ist. Dabei hat Casaluci eigenen Worten zufolge die strategische Bedeutung des Konzernstandortes im südhessischen Breuberg bekräftigt als wichtiges globalen Zentrum für Produktion, Forschung und Entwicklung. „Mit seiner erstklassigen Expertise in virtueller Entwicklung und fortschrittlicher Fertigung spielt Breuberg eine zentrale Rolle in unseren globalen Aktivitäten“, so der Pirelli-CEO. Seinen Worten zufolge habe man nicht zuletzt „strategische Investitionen bis 2030 skizziert, um dessen zentrale Stellung weiter zu stärken“.