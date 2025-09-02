Bis Mitte September Equip-Auto-Eintrittskarten zum Vorzugspreis

Online sind die Tickets für die Equip Auto Mitte Oktober in Paris auf jeden Fall günstiger als vor Ort bei der Messe (Bild: Equip Auto)

Wer schon heute weiß, dass er der vom 14. bis zum 18. Oktober in Paris (Frankreich) stattfindende Messe Equip Auto einen Besuch abstatten wird, der kann seine Eintrittskarten noch bis zum 14. September zu einem vergünstigten Onlinepreis erwerben. Denn bei einer Registrierung unter https://equipauto.mybadgeonline.com/Pro-Login-en-US bis zu besagtem Stichtag werden statt danach 35 Euro für die gesamte Messedauer lediglich 25 Euro fällig, während die Tickets vor Ort am Messeeingang dann 60 Euro kosten sollen.

