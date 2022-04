Apollo Tyres ernennt Guido Boerkamp zum Leiter fÃ¼r Off-Highway-Reifen Europa

Guido Boerkamp kann auf 27 Jahre Erfahrung im Bereich der Off-Highway-Reifen zurückblicken und kam 1995 als Produktspezialist für Agrar- und Baumaschinenreifen zu Apollo Tyres, damals noch Vredestein. Nun tritt er die Nachfolge von Ruud Nijland an, der nach mehr als einem Jahrzehnt als Leiter der Abteilung Agrar- und Baumaschinenreifen in den Ruhestand geht. In seiner neuen Funktion werde Boerkamp den Vertrieb und das Marketing der wachsenden Produktpalette von Vredestein und Apollo im Bereich Landwirtschaft und Industrie leiten und das weitere Wachstum in Europa steuern. Er berichtet direkt an Yves Pouliquen, Head of Sales and Marketing Europe bei Apollo Tyres.

