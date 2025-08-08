Guido Boerkamp verlässt nach über 30 Jahren Apollo Tyres

Guido Boerkamp ist vor Kurzem auf eigenen Wunsch bei Apollo Tyres ausgeschieden. Seit dem Jahr 1995 war der Niederländer beim Reifenhersteller (damals noch Vredestein Banden) in verschiedenen Positionen tätig. Zuletzt seit Februar 2022 als Director Off-Highway Tyres Division Europe. Als sein Nachfolger wird Laurence Bennet benannt. In seiner Funktion als Global Head OHT Apollo Tyres AVP Commercial Product line Apollo Tyres, leitet er nun das Geschäft in Europa, heißt es auf Nachfrage beim Reifenhersteller.