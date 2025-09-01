Best4Tires nennt Details seiner Open-House-Veranstaltung und Garage4Tires-Tagung

Dass Best4Tires am Sonnabend, den 13. September, bereits zum zweiten Mal die Tore zu seinem zentralen Logistik- und Produktionsstandort für Kompletträder in Daufenbach-Dürrholz für Kunden, Partner und Interessierte öffnet und dort zu einem Open House einlädt, hatten wir bereits vor einigen Wochen berichtet. Nun nennt der Großhändler weitere Details dazu. So werde die Veranstaltung, die unter dem Motto „Nah dran. Verlässlich da.“ steht, etwa von immerhin 16 Reifen- sowie fünf Felgenhersteller für eine Präsentation ihrer neuesten Produkte und Dienstleistungen genutzt. Besucher der Open-House-Veranstaltung erwarte zudem die exklusive Premiere einer neuen Oxxo-Felge, Fachvorträge zu Google-Rezensionen und Elektrofahrzeugen sowie „Live-Demos innovativer Logistiklösungen“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Die Veranstaltung sei „für die ganze Familie“ geeignet. Am Vorabend (Freitag, 12. September) findet außerdem die Herbsttagung des Partnernetzwerks Garage4Tires mit einem Programm statt, das „spannende fachliche Impulse“ und die Gelegenheit zum Austausch bieten soll; die Zusammenkunft des Netzwerks, das erst kürzlich auf 1.500 Partner angewachsen war, steht ihrerseits unter dem Motto „Bayrischer Abend“.