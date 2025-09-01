Hunderte Reifen auf landwirtschaftlicher Anlage in Flammen

Ende vergangener Woche brannten aus bisher ungeklärtem Grund mehrerer Hundert Reifen auf einer landwirtschaftlichen Anlage der Gemeinde Bitburg-Prüm, was eine entsprechend massive und kilometerweit zu sehen Rauchsäule verursachte (Bild: Polizeiinspektion Prüm)

Am Freitag der vergangenen Woche ist die Feuerwehr nachmittags wegen des Brandes mehrerer Hundert Reifen auf einer landwirtschaftlichen Anlage in der Ortslage Oberpierscheid der Gemeinde Bitburg-Prüm (Rheinland-Pfalz) alarmiert worden. Selbst wenn aus verschiedenen Gründen davon abgeraten wird, kommen in der Landwirtschaft nach wie vor Altreifen als günstigste Alternative zur Beschwerung der Siloabdeckung zum Einsatz. Warum diejenigen Oberpierscheid jedoch in Flammen aufgegangen sind, ist aktuell noch Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Eine entsprechend massive dunkle Rauchsäule soll jedenfalls kilometerweit zu sehen gewesen sein, wobei die rund 80 Einsatzkräfte vor Ort den Brand unter Kontrolle bringen konnten, ohne dass Personen oder Gebäude durch das Feuer geschädigt wurden.

/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert