Hunderte Reifen auf landwirtschaftlicher Anlage in Flammen

Am Freitag der vergangenen Woche ist die Feuerwehr nachmittags wegen des Brandes mehrerer Hundert Reifen auf einer landwirtschaftlichen Anlage in der Ortslage Oberpierscheid der Gemeinde Bitburg-Prüm (Rheinland-Pfalz) alarmiert worden. Selbst wenn aus verschiedenen Gründen davon abgeraten wird, kommen in der Landwirtschaft nach wie vor Altreifen als günstigste Alternative zur Beschwerung der Siloabdeckung zum Einsatz. Warum diejenigen Oberpierscheid jedoch in Flammen aufgegangen sind, ist aktuell noch Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Eine entsprechend massive dunkle Rauchsäule soll jedenfalls kilometerweit zu sehen gewesen sein, wobei die rund 80 Einsatzkräfte vor Ort den Brand unter Kontrolle bringen konnten, ohne dass Personen oder Gebäude durch das Feuer geschädigt wurden.