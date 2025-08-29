SRI übernimmt US-amerikanischen KI-Dienstleister Viaduct

Sumitomo Rubber Industries (SRI) übernimmt das US-amerikanische KI-Unternehmen Viaduct Inc. und investiert dafür 104 Millionen Dollar (89 Millionen Euro). Der japanische Reifenhersteller habe bereits früher mit Viaduct zusammengearbeitet, etwa bei Proof-of-Concept-Projekten im Umfeld der patentierten Sensing-Core-Technologie des Reifenherstellers, die verschiedene Reifenzustände und -bedingungen erkennen kann. Diese Akquisition werde Sumitomo Rubber Industries in die Lage versetzen, ab Oktober dieses Jahres vorausschauende Wartungsdienste für Flottenfahrzeuge von Unternehmen und Organisationen in Nordamerika effizienter einzuführen. Außerdem sei die Übernahme „ein wichtiger Schritt zur Beschleunigung der globalen Expansion, auch in Japan und Europa“, so der Hersteller dazu in einer Mitteilung.