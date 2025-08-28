Auto Naumann in Leisnig: Vom VW-Händler zum Servicestar

Begonnen hat die Geschichte von der Auto Naumann GmbH in Leisnig bereits in der Garage von Volker Naumann, ging dann über die Gründung eines VW-Autohauses bis zur heutigen Reifen1+-Partnerschaft als freie Werkstatt, die weit über die Stadt im Landkreis Mittelsachen bekannt ist. Und das mit Top-Bewertungen auf Google. Gerade der Service und die kurzfristige Handlungsfähigkeit werden von den Kunden hervorgehoben.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen