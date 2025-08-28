https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/Auto-Naumann-Madlen-und-Daniel-Naumann-web.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Christine Schönfeld2025-08-28 12:00:572025-08-28 12:04:13Auto Naumann in Leisnig: Vom VW-Händler zum Servicestar
Auto Naumann in Leisnig: Vom VW-Händler zum Servicestar
Begonnen hat die Geschichte von der Auto Naumann GmbH in Leisnig bereits in der Garage von Volker Naumann, ging dann über die Gründung eines VW-Autohauses bis zur heutigen Reifen1+-Partnerschaft als freie Werkstatt, die weit über die Stadt im Landkreis Mittelsachen bekannt ist. Und das mit Top-Bewertungen auf Google. Gerade der Service und die kurzfristige Handlungsfähigkeit werden von den Kunden hervorgehoben.
