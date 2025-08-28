https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/Schaeffler_VLS_E-Axle_Repair_Tool_2.webp 1127 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Christine Schönfeld2025-08-28 09:24:462025-08-27 14:28:35Reparieren statt ersetzen: Schaeffler bringt Spezialwerkzeug für E-Motoren
Reparieren statt ersetzen: Schaeffler bringt Spezialwerkzeug für E-Motoren
Mit dem neuen E-Axle-Repair-Tool präsentiert Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions ein Spezialwerkzeug, das die Reparatur von elektrischen Antriebseinheiten möglich macht. Das neue Werkzeug erlaubt die präzise, berührungsfreie Demontage und Montage von Rotor und Stator: Anstelle von teuren Austauschmotoren können E-Motoren nun gezielt instandgesetzt werden – das spart Ressourcen und unterstützt eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Gleichzeitig profitieren Fahrzeugbesitzer von einer kostengünstigen Alternative zum vollständigen Austausch eines E-Motors.
