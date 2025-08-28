Best Choice lässt Reifen jetzt auch in Kambodscha herstellen

Vor genau 30 Jahren entstand in Peking die Reifenagentur Best Choice International Trade Co. Ltd. und hat sich seither auch in Europa unter den Reifenmarktexperten eine gewisse Bekanntheit erarbeitet, ist sie hier doch mit Reifenmarken wie Mazzini, Autogreen, Delmax, Sunew oder Gowind aktiv. Der Anbieter hatte seine Reifen ursprünglich in China fertigen lassen, bevor später dann eine Partnerschaft mit einem Hersteller in Kambodscha folgte. Nun erklärte Max Zou, General Manager von Best Choice bei einer Branchenveranstaltung in China, man werde seine Reifen zukünftig auch in Vietnam fertigen lassen, um „eine stabile und zuverlässige Auftragsabwicklung in vollem Umfang gewährleisten“ zu können. Kambodscha indes, wo Best Choice nunmehr bereits mit drei Fabriken zusammenarbeitet, sei „mehr als eine Produktionsbasis – es ist eine strategische Lösung für Partner, die Handelsschranken überwinden wollen“, so Zou.