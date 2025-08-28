https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/Continental-Dacia-Duster-.webp 1127 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Christine Schönfeld2025-08-28 11:45:182025-08-28 11:45:18Dacia erteilt Continental Erstausrüstungsfreigaben für den Duster
Dacia erteilt Continental Erstausrüstungsfreigaben für den Duster
Dacia vertraut auf die Erstausrüsterqualität von Continental. Für die mittlerweile dritte Generation des Dacia Duster sind gleich drei verschiedene Reifentypen in 16, 17 und 18 Zoll freigegeben. Fahrer des SUVs haben die Wahl zwischen dem Sommerreifen EcoContact 6 Q, dem Ganzjahresreifen AllSeasonContact sowie dem robusten CrossContact RX.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!