https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/TMD-Friction-Web.webp 1128 1500 Christine SchÃ¶nfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Christine SchÃ¶nfeld2025-08-27 07:00:222025-08-26 13:08:58TMD Friction auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit
TMD Friction auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit
Der Bremsenspezialist TMD Friction hat seinen neuesten ESG-Bericht (Environmental, Social, and Governance) verÃ¶ffentlicht und fasst darin die Leistungen des Unternehmens in Hinblick auf Umwelt, Soziales und UnternehmensfÃ¼hrung fÃ¼r 2024 zusammen. Im Bericht zeigt der Hersteller, dass er seine CO2-Emissionen fÃ¼r Scope 1 und 2 verglichen mit 2021 um 46 Prozent reduzieren konnte. Erreicht wurde dies durch verschiedene Initiativen in allen Unternehmensbereichen, von der Nutzung erneuerbarer Energien, Ã¼ber effizientere Prozesse, bis zu verbesserter Abfallentsorgung und Produktentwicklung.
Schreiben Sie einen Kommentarï»¿An Diskussionen teilnehmen
ï»¿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!