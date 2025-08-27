TMD Friction auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit

Der Bremsenspezialist TMD Friction hat seinen neuesten ESG-Bericht (Environmental, Social, and Governance) verÃ¶ffentlicht und fasst darin die Leistungen des Unternehmens in Hinblick auf Umwelt, Soziales und UnternehmensfÃ¼hrung fÃ¼r 2024 zusammen. Im Bericht zeigt der Hersteller, dass er seine CO2-Emissionen fÃ¼r Scope 1 und 2 verglichen mit 2021 um 46 Prozent reduzieren konnte. Erreicht wurde dies durch verschiedene Initiativen in allen Unternehmensbereichen, von der Nutzung erneuerbarer Energien, Ã¼ber effizientere Prozesse, bis zu verbesserter Abfallentsorgung und Produktentwicklung.

Sie sind noch kein Leser? Das kÃ¶nnen Sie hier Ã¤ndern. Leser werden MÃ¶chten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen